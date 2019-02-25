Сотрудники Microsoft призвали руководство не выполнять контракт для Пентагона

Речь идет о выпуске особой модели очков дополненной реальности HoloLens.

Группа сотрудников корпорации Microsoft выступила против того, чтобы она выпускала для нужд Пентагона особую модель очков дополненной реальности HoloLens. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Bloomberg.

В ноябре 2018 года стало известно, что Microsoft получила контракт на сумму $480 млн на оснащение американских военных указанными очками. Их, по данным агентства, предполагается использовать как при подготовке военнослужащих, так и в боевых миссиях. Отмечалось, что сухопутные войска США могут получить до 100 тыс. данных устройств.

Авторы письма призывают руководство компании отказаться от выполнения контракта, а также сформировать независимую комиссию, которая бы рассматривала вопросы этического характера, касающиеся применения продукции Microsoft. Агентство приводит комментарий представителя компании на этот счет: "Мы всегда ценим комментарии сотрудников и предоставляем множество возможностей, чтобы они были услышаны".

За получение контракта, о котором идет речь, наряду с Microsoft, боролась, в частности, компания Magic Leap, разработавшая очки дополненной реальности под названием Magic Leap One. Bloomberg отмечает, что ранее очки HoloLens уже были использованы американскими и израильскими военнослужащими во время тренировок.

Microsoft представила прототип HoloLens в январе 2015 года. В устройство встроен специальный чип, с помощью которого очки могут накладывать голографические изображения на реальные объекты.