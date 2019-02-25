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25.02.2019
Интерфакс-АВН

Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море

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Флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney на пути к Черному морю. 7 июля 2018
Флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney на пути к Черному морю. 7 июля 2018.
Источник изображения: В© REUTERS, Yoruk Isik

Киев. 23 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море, сообщает пресс-служба главы государства.

П.Порошенко подчеркивает необходимость увеличить присутствие военных кораблей. Североатлантического альянса в Черном море в связи с "агрессивными действиями России" в акватории Черного и Азовского морей и захватом украинских судов и моряков Военно-морских сил Украины, говорится в сообщении.

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море", - отметил президент.

Также он не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия России в Черном море. "Как это было с нападением на украинские военные катера", - добавил П.Порошенко.

"Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - считает П.Порошенко.

23.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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