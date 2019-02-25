Военные перебрасывают "Ярсы" из Иваново в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы
Ракетные комплексы проедут по трассе М7 и МКАДу, преодолев в сложных климатических условиях 19 мостов
Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 25-26 февраля совершат марш из Ивановской области в Подмосковье в ходе подготовки к Параду Победы в Москве 9 мая.
"Механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" совершит марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области по федеральной трассе М7 через Московскую кольцевую дорогу в подмосковный населенный пункт Алабино", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В подмосковном Алабино традиционно проходят тренировки Парада Победы на специальной площадке, которая имитирует Красную площадь.
"Ярсы" из Тейковской дивизии РВСН преодолеют 400 км, сообщили военные.
"За время марша водителями многотонных агрегатов в сложных климатических условиях и при интенсивном движении автомобилей гражданского транспорта предстоит преодолеть 60 сложных дорожных участков и 19 мостов, из них 16 - через реки", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, мобильная группировка РВСН заменяется с подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь" на "Ярс". "Ярс" способен поражать стратегические цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения, имеет высочайшую маневренность и, как следствие, повышенную живучесть, сообщали военные.
Парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади.
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