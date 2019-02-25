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25.02.2019
Интерфакс-АВН

Военные перебрасывают "Ярсы" из Иваново в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы

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Ракетный комплекс "Ярс"
Ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

Ракетные комплексы проедут по трассе М7 и МКАДу, преодолев в сложных климатических условиях 19 мостов

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 25-26 февраля совершат марш из Ивановской области в Подмосковье в ходе подготовки к Параду Победы в Москве 9 мая.

"Механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" совершит марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области по федеральной трассе М7 через Московскую кольцевую дорогу в подмосковный населенный пункт Алабино", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В подмосковном Алабино традиционно проходят тренировки Парада Победы на специальной площадке, которая имитирует Красную площадь.

"Ярсы" из Тейковской дивизии РВСН преодолеют 400 км, сообщили военные.

"За время марша водителями многотонных агрегатов в сложных климатических условиях и при интенсивном движении автомобилей гражданского транспорта предстоит преодолеть 60 сложных дорожных участков и 19 мостов, из них 16 - через реки", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, мобильная группировка РВСН заменяется с подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь" на "Ярс". "Ярс" способен поражать стратегические цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения, имеет высочайшую маневренность и, как следствие, повышенную живучесть, сообщали военные.

Парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади.

23.02.2019
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Россия
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РС-12М
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