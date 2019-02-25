Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Турции вопрос об С-400, турецкая сторона заявила об озабоченности поддержкой курдов
Флаги США и Турции.
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Вашингтон/Стамбул. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на встрече в Вашингтоне обсудил с турецким коллегой Хусули Акаром "широкий круг вопросов обороны", сообщает Пентагон.
Они касались "операций по уничтожению ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), а также озабоченностей США потенциальными закупками Турцией у России противоракетных систем С-400", проинформировал Пентагон.
В сообщении о встрече, распространенном минобороны Турции, отмечается, что турецкая сторона заявила США об озабоченности в связи с продолжающейся поддержкой Соединенными Штатами сил самообороны сирийских курдов (YPG).
23.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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