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25.02.2019
Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Турции вопрос об С-400, турецкая сторона заявила об озабоченности поддержкой курдов

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Вашингтон/Стамбул. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на встрече в Вашингтоне обсудил с турецким коллегой Хусули Акаром "широкий круг вопросов обороны", сообщает Пентагон.

Они касались "операций по уничтожению ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), а также озабоченностей США потенциальными закупками Турцией у России противоракетных систем С-400", проинформировал Пентагон.

В сообщении о встрече, распространенном минобороны Турции, отмечается, что турецкая сторона заявила США об озабоченности в связи с продолжающейся поддержкой Соединенными Штатами сил самообороны сирийских курдов (YPG).

23.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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