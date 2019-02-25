В NASA намерены выработать единую точку зрения с РФ по поводу полета Crew Dragon к МКС

Руководитель программы МКС в NASA Кирк Ширман отметил, что нужно понимать причины опасений российских коллег

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники NASA намерены проводить дальнейшие консультации с представителями Роскосмоса, чтобы выработать единую точку зрения относительно предстоящего запуска нового космического корабля Crew Dragon без экипажа к Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в пятницу руководитель программы МКС в NASA Кирк Ширман на брифинге в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

Представители NASA заявили на брифинге, что по итогам проведенных проверок не возражают против того, чтобы запуск Crew Dragon американской компании SpaceX к орбитальной станции состоялся, как и планировалось ранее, 2 марта. Вместе с тем, Ширман отметил, что у "российских коллег имеются некоторые опасения" на этот счет.

"Мы продолжим работать с ними в связи с этими опасениями, - добавил Ширман. - Нужно понимать причины. Во-первых, на борту [МКС] находится их космонавт Олег Кононенко, они, разумеется, много вложили во все это. Мы продолжим работу и, уверен, нам удастся достичь согласия с ними".

Ранее в Роскосмосе заявили, что стыковка американских коммерческих кораблей к МКС может при некоторых сценариях создать дополнительные риски для экипажа станции и ее самой. В Роскосмосе уточнили тогда, что специалисты прорабатывают различные варианты, чтобы снизить эти риски. О каких конкретно рисках идет речь, в пресс-службе не уточнили.

НАСА прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

SpaceX представила пилотируемую версию корабля Crew Dragon (другое название - Dragon v2) в мае 2014 года. В сентябре того же года между NASA и SpaceX был заключен контракт на $2,6 млрд для завершения разработки Dragon v2 и его сертификации для полетов на МКС, а в ноябре и декабре 2015 года были подписаны контракты на полет к МКС двух таких кораблей с экипажами. В феврале 2017 года SpaceX озвучила планы использования Crew Dragon для туристических полетов вокруг Луны. Crew Dragon - это модификация грузового корабля Dragon, который уже перевозит грузы для МКС, в космос его будет выводить ракета Falcon-9 производства SpaceX.