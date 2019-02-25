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25.02.2019
Известия.ru

Испытательный запуск новейшего корабля Crew Dragon к МКС пройдет в марте

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Steve Nesius

Испытательный запуск новейшего корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС состоится 2 марта. Об этом сообщила NASA на своем сайте.

"Запуск состоится 2 марта в 02:48 (по времени Восточного побережья США, 10:48 мск)", — сказал представитель агентства Билл Герстенмайер.

Crew Dragon, или Dragon-2, — усовершенствованная версия частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX. Модель была разработана по заказу NASA для доставки экипажа из семи человек на МКС и возвращения на Землю. Как и предыдущая версия, Dragon-2 будет выводиться на орбиту ракетой-носителем Falcon 9.

Изначально полет планировалось осуществить в феврале. Причина переноса — необходимость завершить испытания оборудования, а также подготовка диспетчеров полета и руководителей миссии.

 

23.02.2019
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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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