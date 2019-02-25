Запуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb состоится 27 февраля

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Старт ракеты-носителя "Союз" с первыми спутниками связи OneWeb состоится 27 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, заявляют в британской компании.

"Мы вернулись! И готовы к запуску 27-го. Продолжайте следить за нами, чтобы получать новую информацию, пока мы будем отсчитывать время до этой важной вехи", - сообщила OneWeb в Twitter.

В свою очередь, исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль сообщил в Twitter, что в субботу ракету установят на стартовом столе, 26 февраля будет проведена проверка готовности перед стартом, назначенным на 27 февраля.

Накануне главы компаний Arianespace и OneWeb сообщили об очередном переносе запланированного на 26 февраля пуска ракеты "Союз" с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это было связано с информацией о проблемах при запуске таким же "Союзом" спутника Egyptsat-A с Байконура в четверг вечером.

"Arianespace отложила вывод ракеты "Союз" с полезной нагрузкой на стартовый стол. Решение было принято после успешного запуска ракеты "Союз" с космодрома Байконур, но с ненормальным поведением ее третьей ступени. Дата запуска будет объявлена как можно скорее", - написал ранее исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль в Twitter.

В свою очередь, глава компании OneWeb Грег Уайлер сообщил, что старт перенесен минимум на сутки.

"Старт сдвигается как минимум на один день. Рад, что запуск Egyptsat-A был успешным, но нужно изучить больше данных, прежде чем продолжить работу", - написал Г.Уайлер также в Twitter минувшей ночью.

После старта в российских СМИ появилась информация, что двигатель третьей ступени "Союза" выключился преждевременно, что привело к отклонению от суборбитальной траектории на 57-60 км, однако разгонный блок "Фрегат" смог компенсировать отклонение и вывести спутник связи Egyptsat-A на целевую орбиту.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг возникновение нештатной ситуации.

"Никакой критической ситуации нет. Пуск штатный, успешный", - отметил глава "Роскосмоса".

Он заявил, что информация о запуске была искажена, это дезинформировало зарубежных партнёров "Роскосмоса".

"Информация, которая дошла до наших партнёров, была искажена некоторыми недобросовестными вашими коллегами. У нас такой информации нет", - сказал глава "Роскосмоса" журналистам в пятницу.

Он выразил надежду, что запуск с Куру, как и другие старты "Союзов" пройдут в установленные сроки.

"Замечания, которые были вчера, рассмотрены, там все понятно, никакой критической ситуации нет. Я надеюсь, что последующие пуски, включая пуск с Куру, съезжать никуда не будут", - сказал Д.Рогозин журналистам в пятницу.

В то же время источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли сообщил, что отклонение при запуске от запланированной траектории было, однако оно являлось незначительным и не считалось нештатной ситуацией.

"При запуске ракеты "Союз" со спутником Egyptsat-A в четверг третья ступень вывела космический аппарат с разгонным блоком "Фрегат" на 5 км ниже запланированного уровня. Это отклонение находится в пределах допуска и не является нештатной ситуацией", - сказал собеседник агентства.