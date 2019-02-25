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25.02.2019
РИА Новости

Минобороны ответило на претензии Швеции о "неприемлемых" маневрах Су-27

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Истребитель Су-27СМ
Истребитель Су-27СМ.
Источник изображения: © Виталий Аньков

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия подняла в воздух над Балтийским морем Су-27 из-за приближающегося к границам самолета шведских ВВС, рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что Су-27 приблизился на безопасное расстояние для опознания воздушного судна. При этом российский истребитель вернулся на аэродром после того, как шведский самолет удалился от государственной границы.

Ранее о сближении Су-27 рассказал министр обороны Швеции Петер Хультквист. При этом он назвал действия российского экипажа "неприемлемыми и выходящими за рамки нормы". По его словам, в момент инцидента шведский самолет находился в международном воздушном пространстве.

Российские военные многократные отмечали, что полеты самолетов ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств. Россия также заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

23.02.2019
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Страны
Россия
Швеция
Продукция
Су-27
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