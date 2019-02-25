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25.02.2019
Интерфакс-АВН

Белый дом скорректировал планы вывода войск из Сирии, чтобы привлечь туда европейских военнослужащих - сенатор Грэм

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Вашингтон. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Предпринятый президентом США Дональдом Трампом частичный пересмотр плана вывода американского контингента из Сирии нацелен на то, чтобы в регионе были дислоцированы до тысячи европейских военнослужащих, заявил в пятницу сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Накануне Белый дом сообщил, что по завершении вывода войск США оставят в Сирии 200 своих военнослужащих, что является резким снижением по сравнению с первоначальным планом Д.Трампа оставить в Сирии контингент из более 2 тыс. военнослужащих.

"Эти 200, возможно, привлекут тысячу европейцев", - сказал Л.Грэм в интервью телеканалу Fox news.

"Отныне бремя ложится на Европу. 80% операций должны проводить европейцы, и 20%, возможно, мы", - сказал сенатор.

На прошлой неделе исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан посетил Европу, где пытался убедить союзников сохранять военное присутствие в Сирии после вывода американских войск. В то же время, как сообщила ранее газета The Washington Post, союзники отклонили эту просьбу.

Союзники "единогласно" заявили США, что они "не останутся, если США выйдут (из Сирии - ИФ)", рассказал газете один источник.

Франция и Великобритания - единственные страны помимо США, войска которых находятся на территории Сирии в рамках операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) во главе с Вашингтоном. Совместно с США они обучают курдские Сирийские демократические силы, а также участвуют в авиаударах.

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Сирия
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
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