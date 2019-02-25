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25.02.2019
ТАСС

Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго

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Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Президент подчеркнул, что это результат системных, целенаправленных мер государства, а также напряженной работы ученых, конструкторов и оборонной промышленности

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Аналогов современных российских вооружений еще долго не появится в мире, убежден президент РФ Владимир Путин. С таким посылом он выступил в Большом Кремлевском дворце перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества.

"Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют, и я думаю, что еще долго не будут [иметь]", - заявил он.

Путин подчеркнул, что это результат системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности. "Их уникальные достижения - основа успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит и безопасности и мира для России, нашего успешного, динамичного развития", - подытожил он.

Россия будет и дальше развивать оборонный потенциал

Путин заявил, что Россия, являясь миролюбивым государством, тем не менее будет продолжать развивать оборонный потенциал ради обеспечения безопасности страны. "Россия - миролюбивое государство, мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности, - сказал российский лидер. - Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооруженные Силы".

В Кремле хорошо понимают, "что современный мир сложен и противоречив, что в нем пока еще немало неразрешенных конфликтов, вызовов, угроз", - отметил президент. "Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан, остается для нас безусловным приоритетом", - заявил Путин.

Президент напомнил, что за последние годы боеспособность российских военных, выучка, слаженность действий значительно выросли. Это, отметил он, подтверждено не только масштабными учениями, но и в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. "Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действовали смело, решительно и эффективно, проявили свои самые лучшие качества, сражаясь в Сирии, защищая интересы нашей страны, интересы России", - добавил Путин.

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
25.02.2019 11:58
Мировая закулиса уже давно воюет другим оружием. Это оружие направлено не против государства, а против населения. То перестройку устроят с грабительской приватизацией, то зарплаты перестают платить в 90-х, то кризис 98-го года организуют, то рубль обесценят с 30 до 60 рублей, то повысят пенсионный возраст. Расчет на то, что население просто вымрет от бесконечного издевательства. А на ядерные погремушки всем почти наплевать - они для того и созданы, чтобы их никогда не применять.
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