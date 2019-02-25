Рогозин опроверг создание комиссии по итогам запуска "Союз-2.1б"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил 22 февраля, что государственная корпорация не будет создавать специальную комиссию для оценки запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с египетским спутником EgyptSat-A, сообщает "РИА Новости".

"Никакой комиссии мы не создавали и не будем создавать... Замечания рассмотрены, никакой критической ситуации нет", — сказал Рогозин.

Ранее "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что госкорпорация сформировала комиссию для выяснения причин нештатной ситуации с третьей ступенью ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Пуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Блок со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 км ниже номинального.

EgyptSat-A благодаря интеллектуальной системе и запасам топлива "Фрегата" был выведен на рабочую орбиту, российские специалисты в египетском центре управления полетами уже приступили к управлению аппаратом.

Глава французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил, что произошла нештатная ситуация, а также рассказал о переносе запуска шести спутников OneWeb с космодрома Куру на неопределенный срок.