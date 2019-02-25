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25.02.2019
ТАСС

Испытания второй подлодки проекта 677 "Кронштадт" начнутся в 2019 году

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Подлодка проект 677 Лада
Подлодка проект 677 Лада в Баренцевом море.
Источник изображения: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

Дизель-электрическая подводная лодка была спущена на воду 20 сентября 2018 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подводная лодка "Кронштадт" (вторая субмарина проекта 677 "Лада") выйдет на испытания в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев в ходе посещения Центрального конструкторского бюро "Рубин".

"Продолжается серийное строительство неатомных подводных лодок типа "Лада". В этом году начнутся испытания второй неатомной подводной лодки типа "Лада" - "Кронштадт", которая была спущена на воду в сентябре 2018 года", - сказал Королев.

В ходе совещания также обсуждались вопросы строительства атомных подводных лодок "Борей" и дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

Вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Кронштадт" была спущена на воду 20 сентября 2018 года.

Подводные лодки проекта 677 типа "Лада" относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. т, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Вооружены "Лады" в частности, ракетными комплексами "Калибр". Экипаж насчитывает 35 человек. Головной лодкой проекта 677 является "Санкт-Петербург".

"Кронштадт" был заложен в 2005 году, его строительство приостанавливалось и было возобновлено лишь в 2013 году. В настоящий момент на "Адмиралтейских верфях" строят еще одну "Ладу" - подводную лодку "Великие Луки".

22.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Б-586 Кронштадт
Б-587 Великие Луки
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
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