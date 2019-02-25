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25.02.2019
Интерфакс-АВН

Запуск спутника Egyptsat-A был застрахован в "СОГАЗе" и "Ингосстрахе" на 95 млн евро

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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" на Байконуре 11 октября 2018 года
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" на Байконуре 11 октября 2018 года.
Источник изображения: © EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - "СОГАЗ", СК "ВТБ Страхование", входящие в группу "СОГАЗ", и "Ингосстрах" застраховали риски при запуске и выведении на заданную орбиту египетского спутника Egyptsat-A, говорится в совместном сообщении страховщиков.

Доли ответственности в договоре сострахования составили 40%, 30% и 30% соответственно.

Страховая защита покрыла риски утраты (полной гибели) застрахованного имущества при запуске и выведении на заданную рабочую орбиту до момента отделения космического аппарата от разгонного блока на заданной орбите.

Совокупная страховая сумма составила рублевый эквивалент 95 млн евро.

Также в "Ингосстрахе" и "СОГАЗе" были застрахованы риски утраты спутника после выведения его на рабочую орбиту в долях ответственности 40% и 60% соответственно.

В четверг ракета "Союз" со спутником связи Egyptsat-A была запущена с космодрома Байконур. Старт ракеты состоялся в 19:47 по московскому времени. Трасса полета ракеты-носителя проходила в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана (Актюбинской и Костанайской областями) и России (над Уралом).

В ходе полета разгонный блок "Фрегат" со спутником штатно отделился от третьей ступени и вывел спутник на целевую орбиту. Как сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе", на спутнике раскрылись солнечные батареи, после чего он начал передавать телеметрию на Землю. После цикла испытаний российскими специалистами космический аппарат будет передан под управление египетской стороне.

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением, создан в интересах правительства Египта. Запуск EgyptSat-A был запланирован на 7 февраля, однако позднее срок был перенесен на 21 февраля. Космический аппарат призван заменить другой спутник российского производства - EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. Тогда страховщиком выступала СК "Спутник", лицензии на страхование у которой были отозваны в 2016 году. Новый спутник создавался РКК "Энергия" за счет страхового покрытия по потерянному аппарату. Эквивалентная стоимость создания EgyptSat-A составляет примерно $100 млн.

22.02.2019
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Страны
Египет
Казахстан
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Союз РН
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