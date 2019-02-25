Лукашенко предостерёг Запад от размещения ракет в Европе

Минску и Москве придется думать об ответных мерах, если в Европе появятся американские ракеты, приводит БелТА заявление белорусского лидера Александра Лукашенко на встрече с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

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Я опасаюсь, что американцы, воспользовавшись моментом (выходом из ДРСМД) разместят свои ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет думать об ответных мерах вместе с Россией,

сказал Лукашенко.

По его словам, соответствующая тема уже обсуждалась на недавней встрече с Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что ситуация еще больше осложнится, если американцы решат разместить ракеты в соседней Украине.

Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против (разрыва ДРСМД). Мы сторонники миролюбивой политики,

заявил он, добавив, что белорусскому народу не нужны разборки крупных государств, от которых он может пострадать.

По словам белорусского лидера, он верит руководству РФ в том, что оно не нарушало условия договора.

И хотя Североатлантический блок заявляет о том, что они не собирается размещать в Европе эти ракеты, мне кажется, это просто блеф. В противном случае, зачем выходить, зачем было разрушать договор?

заключил он.

Напомним, 2 февраля США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о РСМД. Согласно, заявлению Вашингтона, причиной этому стали систематические нарушения соглашения со стороны Москвы.