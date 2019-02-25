РФ и Индия используют нацвалюту при расчётах по военным контрактам

Москва и Нью-Дели используют национальные валюты при расчетах по военным контрактам, такой способ оплаты был применен, в том числе по договору поставки С-400, передает Интерфакс сообщение замглавы Федеральной службы по ВТС РФ Анатолия Пинчука.

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Подобный механизм уже опробован в ряде случаев, и успешно. Например, крупнейший в прошлом году контракт с Индией по зенитным системам С-400,

сказал Пинчук.

По его словам, в настоящее время создание систем расчетов в нацвалютах является необходимостью, так как использование американского доллара как универсального средства платежа в сфере ВТС не представляется возможным.

При этом Пинчук отметил, что переход на нацвалюты – это важный, но не единственный механизм: взаимоприемлемые варианты всегда найдутся, если у сторон есть желание и готовность договариваться.

Замглавы ФСВТС также сообщил, что Россия учтет пожелания индийских партнеров о сокращении сроков поставки С-400. Он напомнил, что контракт заключен в 2018 году и его реализация в настоящее время осуществляется строго по графику.

Неделю назад вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что РФ начала получать платежи (аванс) за поставку С-400.

Ранее были проблемы, но сейчас платежи осуществляются в соответствии с графиком контракта,

добавил он.

Из открытых источников известно, что военное ведомство Индии получит пять полковых комплектов ЗРС С-400, сумма сделки – более $5 млрд.