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22.02.2019
Известия.ru

"Роскосмос" расследует ситуацию со спутником EgyptSat-A

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Источник изображения: Фото: Кадр из видео

Госкорпорация "Роскосмос" сформировала комиссию для выяснения причин нештатной ситуации с третьей ступенью ракеты-носителя "Союз-2.1б", произошедшей при запуске египетского спутника EgyptSat-A. Об этом 22 февраля сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что теперь пуски "Союза" с аналогичной третьей ступенью могут приостановить.

Пуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Блок со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 км ниже номинального.

EgyptSat-A, благодаря интеллектуальной системе и запасам топлива "Фрегата", был выведен на рабочую орбиту, российские специалисты в египетском центре управления полетами уже приступили к управлению аппаратом.

Глава французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил, что произошла нештатная ситуация, а также рассказал о переносе запуска шести спутников OneWeb с космодрома Куру на неопределенный срок.

 

22.02.2019
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