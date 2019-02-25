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25.02.2019
РИА Новости

Главком Сухопутных войск Салюков получил звание генерала армии

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Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) России, генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото
Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) России, генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Владимир Путин присвоил главкому Сухопутных войск Олегу Салюкову звание генерала армии.

Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Олег Салюков родился в 1955 году в Саратове. Учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В. И. Ленина, Военной академии бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского, Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил.

В 1977-1982 годах служил в Киевском военном округе, затем — в Московском военном округе.

С декабря 2008 по декабрь 2010-го был командующим войсками Дальневосточного военного округа, после чего его назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

В мае 2014-го Салюков стал Главнокомандующим Сухопутными войсками.

Последние пять лет он командует военным парадом на Красной площади 9 мая.

22.02.2019
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