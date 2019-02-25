Главком Сухопутных войск Салюков получил звание генерала армии

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Владимир Путин присвоил главкому Сухопутных войск Олегу Салюкову звание генерала армии.

Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Олег Салюков родился в 1955 году в Саратове. Учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В. И. Ленина, Военной академии бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского, Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил.

В 1977-1982 годах служил в Киевском военном округе, затем — в Московском военном округе.

С декабря 2008 по декабрь 2010-го был командующим войсками Дальневосточного военного округа, после чего его назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

В мае 2014-го Салюков стал Главнокомандующим Сухопутными войсками.

Последние пять лет он командует военным парадом на Красной площади 9 мая.