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25.02.2019
Интерфакс-АВН

В ФСВТС сообщили о расчетах в нацвалютах по контракту на поставку Индии С-400

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Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия используют национальные валюты при расчетах по контракту на поставку С-400, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Подобный механизм уже апробирован в ряде случаев, и успешно. Как пример, крупнейший в прошлом году контракт с Индией по С-400", - сказал А.Пунчук в пятницу на выставке Aero India 2019.

"Сегодня необходимость создания систем расчетов в национальных валютах с нашими партнерами - это необходимость с учетом того, что использование доллара как универсальной валюты для расчетов в области ВТС сегодня практически не представляется возможным",- отметил замглавы службы

Он подчеркнул, что схемы использования нацвалют возможны с Индией и рядом других стран, которые имеют достаточно прочные национальные валюты, и с которыми у России хорошие объемы товарооборота.

"Расчеты в национальных валютах - это важный, но не единственный механизм, который может быть использован. Взаимоприемлемые варианты всегда будут найдены, если у сторон есть желание и готовность обсуждать и договариваться",- заявил А.Пунчук

14 февраля вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что РФ начали получать аванс от Индии на поставку систем С-400.

"Я знаю, что платежи осуществляются. Были проблемы, но сейчас осуществляются в соответствии с графиком контракта", - сказал Ю.Борисов "Интерфаксу", отвечая на вопрос, получила ли Россия аванс от Индии.

Контракт был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне.

Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

22.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ГЗЛА
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