США готовят концепцию скрытого вторжения против России и Китая

Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий, цель которой заключается в "скрытом вторжении" вглубь территорий противника. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн.

При этом американские военные утверждают, что этот проект - всего лишь "реакция" на российскую и китайскую угрозы, пишет обозреватель германского издания Telepolis Флориан Рётцер.

В разработке новой стратегии будут задействованы все рода войск. Весь процесс должен занять около года. На него будет потрачено $ 135 миллиардов. Новый стелс-истребитель F-35 сыграет в нём главную роль. Он станет своего рода воздушным штабом для координации наступления. Слаженные действия сухопутных войск, ВВС и ВМС обеспечат так называемые "ассиметричные преимущества" против противника, которому придётся справляться с проблемами на всех направлениях.

Стратегия в некотором смысле напоминает тактику "троянского коня", отмечает Рётцер. Главная идея заключается в том, чтобы атаковать не сильные, а слабые места врага, пояснил Голдфайн: "Для нас это фундаментальное изменение в культурном и техническом плане".

Также информация о подобных разработках служит сигналом устрашения, как это бывает в случае любых новейших систем вооружения, когда противник не может быть уверен в их реальном существовании и эффективности.

По сути, отмечает Eadaily, речь идёт о ведении "сетевой войны в масштабе реального времени", в ходе который "скрытыми" будут не только самолёты и подводные лодки, но и наземные войска, объясняет Флориан Рётцер. В этом и заключается новшество, однако пока неизвестно, как добиться этого технически.

Нельзя исключать и того, что подобные публикации являются подготовкой соответствующей идеологической платформы для отказа от дальнейших переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Действия этого договора истекает в 2021 году, и пока США и Россия не договорились о его продлении.