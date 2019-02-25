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25.02.2019
ЦАМТО

ВМС Франции приняли на вооружение пятый фрегат класса FREMM

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FREMM
​Фрегат Auvergne на ходовых испытаниях.
Источник изображения: navaltoday.com

ЦАМТО, 22 февраля. По информации командования ВМС Франции, 21 февраля начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк подписал предписание о принятии на вооружение пятого фрегата класса FREMM, (D655) "Бретань".

Подписание документа позволит фрегату присоединиться к ранее принятым на вооружение кораблям серии и приступить к выполнению задач по предназначению.

Как сообщал ЦАМТО, "Бретань" является седьмым фрегатом класса FREMM, построенным во Франции и пятым, переданным французским ВМС по контракту, подписанному с Европейской Организацией по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR), действующей от имени DGA (Генеральной дирекции по вооружению МО Франции). Закладка киля корабля состоялась в 2013 году, церемония спуска на воду прошла 16 сентября 2016 года. Фрегат был официально передан ВМС Франции 18 июля 2018 года. 30 августа корабль покинул Брест, после чего прошел испытания в экстремальных условиях, принял участие в нескольких учениях с ВМС союзных государств. После трех месяцев похода в Северной Атлантике он возвратился в Брест в конце 2018 года.

FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под управлением OCCAR. Всего на вооружение ВМС Франции должно быть принято 8 фрегатов серии. Первые 6 кораблей будут поставлены в противолодочной версии, 7-й и 8-й фрегаты будут построены в варианте ПВО.

Компания DCNS (ныне Naval Group) передала ВМС Франции головной фрегат класса FREMM, (D650) "Акитэн", 23 ноября 2012 года. 12 июня 2015 года французскому флоту был передан второй фрегат серии – (D652) "Прованс" (формально третий с учетом поставленного ВМС Египта "Норманди"), 16 марта 2016 года – третий (D653) "Лангедок", 11 апреля 2017 года – четвертый (D654) "Овернь" (Auvergne).

В настоящее время на предприятии в Лорьяне ведется строительство следующих фрегатов серии. В феврале 2018 года состоялась церемонии спуска на воду 6-го фрегата серии, "Норманди". Резка стали для фрегата "Эльзас", который будет построен в версии ПВО, началась в июне 2016 года. Два фрегата в версии ПВО, "Эльзас" и "Лорейн", будут поставлены в 2021 и 2022 гг.

22.02.2019
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Страны
Египет
Италия
Франция
Компании
DCNS
OCCAR
Проекты
DCNS FREMM
Военные учения
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