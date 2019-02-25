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25.02.2019
ЦАМТО

Военные связисты общевойсковой армии ЗВО в рамках учений создали защищенную линию связи длиной около 1000 км

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Военные учения военнослужащих ВВО. Архивное фото
Военные учения военнослужащих ВВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 22 февраля. Военные связисты общевойсковой армии ЗВО построили линии связи от полигона Погоново до военных полигонов в Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской области, а также в Подмосковье для взаимодействия подразделений армии в ходе экспериментального учения.

Протяженность радиорелейной связи составила около одной тысячи км. Для ее построения было привлечено свыше полутысячи человек, а также задействовано более 100 ед. специальной военной техники связи.

Развернутые в течение трех часов линии связи создали систему для управления межвидовой группировкой войск: мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, зенитно-ракетных подразделений, а также подразделений тыла в тактической звене. Они служат для своевременного и точного управления войсками при выполнении вводных учебно-боевых задач.

Военные связисты общевойсковой армии ЗВО создали открытые и закрытые каналы телефонной, спутниковой и защищенной видеоконференцсвязи, организовали передачу данных в условиях, максимально приближенных к боевым.

Также военные связисты для обеспечения работы пунктов управления всех степеней широко использовали частотно-адаптивные режимы, позволяющие автоматически улавливать постановку искусственных помех и самостоятельно переходить на новые частоты, тем самым значительно повышая помехоустойчивость и скрытность сетей связи.

Учение общевойсковой армии ЗВО завершится 22 февраля. В нем задействовано около 2 тыс. военнослужащих и более 300 ед. боевой и специальной техники в шести регионах России. Основная цель учения – выработать алгоритм противодействия средствам радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов условного противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

22.02.2019
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