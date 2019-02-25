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25.02.2019
Известия.ru

"Роскосмос" объявил о начале летных испытаний спутника Egyptsat-A

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Источник изображения: Фото: roscosmos.ru

Спутник EgyptSat-A выведен на рабочую орбиту, российские специалисты в египетском Центре управления полетами уже приступили к управлению аппаратом. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Все параметры бортовых систем космического аппарата — в норме", — отмечается в тексте. 

В "Роскосмосе" отметили, что выполняется программа летных испытаний спутника, после которых космический аппарат будет передан на управление египетской стороне.

Пуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Он прошел штатно, хотя изначально СМИ сообщали, что при запуске EgyptSat-A могла произойти нештатная ситуация. Источники заявляли, что наземными средствами был зафиксирован низкий перигей (низшая точка орбиты) разгонного блока, что свидетельствовало о возможной нештатной ситуации при запуске. Однако не исключалось, что это может быть лишь ошибкой в полученных данных.

 

22.02.2019
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Страны
Египет
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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