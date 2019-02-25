В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок

Председатель индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Сатиш Редди в ходе авиакосмического салона в Бангалоре заявил о том, что после удачного примера создания истребителя Tejas Индия переходит к новому этапу создания авиационной техники. По словам Сатиша Редди, в первую очередь речь идёт о развитии программы среднего истребителя AMCA, на базе которого может быть создана и боевая беспилотная версия.

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По словам главы DRDO, это самолёт пятого поколения, который Индия "сможет создать сама". Напомним, что ранее власти Индии приняли решение выйти из совместного с Россией проекта создания истребителя 5-го поколения FGFA, заявив, что Су-57 не соответствует всем параметрам нового поколения. После этого индийские эксперты раскритиковали такого рода решение, заявив, что теперь будущее индийской военной авиации находится под вопросом. Придётся либо констатировать отставание от Китая, либо тратить невероятные деньги на закупку F-35 у США.

Но в DRDO утверждают, что ничего подобного не произойдёт, и программа AMCA будет реализована. Изначально на самолёт будут устанавливаться двигатели GE-414, а затем будет создан двигатель, который по своей тяге превзойдёт упомянутую силовую установку примерно на 12-13%.

Вся проблема для Индии в том, что самые короткие сроки реализации программы истребителя 5-го поколения – это 2032 год. То есть, по индийской логике, с GE-414 самолёт пятому поколению к 2032 году будет соответствовать?

Критики программы AMCA в Индии отметили, что пока DRDO "допилит" свой самолёт пятого поколения, в мире уже вовсю будет использоваться боевая авиация как минимум поколения 6.

Но у DRDO и на это нашёлся ответ. Заявлено, что перспективный индийский истребитель якобы будет выполнен из материалов, которые превосходят по своим параметрам те, которые есть у конкурентов сегодня. По словам представителя DRDO Самира Камата, материалы для создания новейшего самолёта для ВВС Индии основаны на применении углеродных нанотрубок, что кардинально изменит показатели по массе и прочности.

Из заявления:

В настоящее время мы можем изготавливать углеродные нанотрубки, но проблемы их прядения в непрерывные волокна, которые являлись бы достаточно длинными, ещё не преодолены. Но это будет сделано в ближайшие 15-20 лет, если приложим огромные усилия.

Если сопоставить это заявление со срокам создания AMCA, то и к 2032 году Индия может не уложиться… А если ещё и не приложат огромных усилий?