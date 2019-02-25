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25.02.2019
Интерфакс-АВН

В ФСВТС сообщили о планах начать обсуждение параметров контракта на поставку Индии ПЗРК "Игла-С"

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ПЗРК "Игла-С"
ПЗРК "Игла-С".
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия намерена вскоре перейти к контрактным переговорам о поставках Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"В конце 2018 года индийская сторона официально подвела итоги тендера. Результаты проведенных в ходе него испытаний показали, что российский комплекс соответствует техническим требованиям и превосходит конкурентов по ценовым характеристикам. В результате российский ПЗРК был объявлен победителем", - сказал А.Пунчук.

"Теперь нас ожидают контрактные переговоры с заказчиком, в ходе которых стороны согласуют все параметры будущего контракта", - отметил замглавы ФСВТС России.

Он заявил, что другие участники безуспешно пытались оспорить результаты тендера.

"Несмотря на безуспешные попытки конкурентов оспорить результаты состоявшегося тендера, российские комплексы выиграли в ходе многоэтапной конкурентной борьбы, подтвердив свои высокие эффективность и качество при сравнительно более низкой цене", - отметил А.Пунчук.

ПЗРК "Игла-С" разработки коломенского Конструкторского бюро машиностроения "(КБМ) предназначен для прикрытия войсковых подразделений, военных и гражданских объектов от непосредственных воздушных атак самолетов тактической авиации, боевых вертолетов огневой поддержки, а также для уничтожения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов в условиях естественных и искусственных помех при визуальной видимости цели и в ночных условиях.

22.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Компании
КБМ
ФСВТС РФ
Проекты
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