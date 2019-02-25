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25.02.2019
Известия.ru

СМИ узнали сроки начала поставок С-400 для Индии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко

Индия начнет получать российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" в октябре 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс" в пятницу, 22 февраля, со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.

"Первая поставка по контракту с Индией на С-400 запланирована на октябрь 2020 года", — рассказал источник.

19 февраля глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что производство систем "Триумф" для Индии уже началось. Он также допустил продолжение сотрудничества с республикой по созданию истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), но уже в другом формате.

Соглашение о поставке пяти полков С-400 "Триумф" российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года. Договор вступил в силу 5 февраля. Таким образом, Индия станет третьей страной после Китая и Турции, которая приобрела данные комплексы у России.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. По мнению экспертов, она играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа".

 

22.02.2019
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Индия
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2020-й год
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