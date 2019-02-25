В ФСВТС рассчитывают продолжить переговоры с Индией о поставке 48 военно-транспортных вертолетов

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Индия заморозила переговоры о приобретении 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17-В5, но вопрос не закрыт, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"По поводу контракта на поставку вертолетов Ми-17-В5, его рассмотрение временно отложено индийской стороной", - заявил А.Пунчук.

Он подчеркнул, что такие вертолеты давно и успешно эксплуатируются в Индии в непростых климатических и географических условиях, поэтому "приобретение их дополнительной партии, конечно, является целесообразным".

"Данный вопрос не закрыт, мы вернемся к этой теме с индийскими партнерами", - сказал замглавы ФСВТС России.

Как сообщалось, Россия и Индия обсуждают возможность поставки 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17-В5.

В марте 2018 года глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский выражал надежду, что контракт будет подписан в течение месяца.

"По той информации, которой мы обладаем, (контракт на поставку Ми-17-В5 Индии - ИФ) в высокой степени готовности - все технические и ценовые вопросы с потенциальным заказчиком обсуждены", - сказал А.Богинский.