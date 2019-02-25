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25.02.2019
Интерфакс-АВН

В ФСВТС рассчитывают продолжить переговоры с Индией о поставке 48 военно-транспортных вертолетов

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Вертолет Ми-17 ВВС Пакистана. Архивное фото
Вертолет Ми-17 ВВС Пакистана. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Aamir Qureshi

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Индия заморозила переговоры о приобретении 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17-В5, но вопрос не закрыт, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"По поводу контракта на поставку вертолетов Ми-17-В5, его рассмотрение временно отложено индийской стороной", - заявил А.Пунчук.

Он подчеркнул, что такие вертолеты давно и успешно эксплуатируются в Индии в непростых климатических и географических условиях, поэтому "приобретение их дополнительной партии, конечно, является целесообразным".

"Данный вопрос не закрыт, мы вернемся к этой теме с индийскими партнерами", - сказал замглавы ФСВТС России.

Как сообщалось, Россия и Индия обсуждают возможность поставки 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17-В5.

В марте 2018 года глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский выражал надежду, что контракт будет подписан в течение месяца.

"По той информации, которой мы обладаем, (контракт на поставку Ми-17-В5 Индии - ИФ) в высокой степени готовности - все технические и ценовые вопросы с потенциальным заказчиком обсуждены", - сказал А.Богинский.

22.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Компании
Вертолеты России
ФСВТС РФ
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