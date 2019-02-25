Американский адмирал считает необходимым принять меры, чтобы не допустить доминирование РФ и Китая в Арктике

Вашингтон. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - В настоящее время следует принять меры к тому, чтобы не допустить доминирования России и Китая в Арктике, которая должна оставаться открытой и свободной, заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

"Это ничье водное пространство", - цитирует заявление военачальника американским СМИ Washington Examiner.

Он подчеркнул: "В них должен быть обеспечен свободный и открытый доступ для всех, естественно, стран-членов Арктического совета, в который и мы входим".

Издание отметило, что русские и китайцы используют морской путь через Северный полюс для доставки своих коммерческих грузов. В то же время, "американские компании не интересуются проходом по "полярному Шелковому пути", поскольку американские суда слишком велики для плавания по мелководью".

В связи с этим Washington Examiner напомнило заявление госсекретаря США Майка Помпео, который еще в январе сказал на встрече с главой МИД Исландии: "Если Америка не будет вовлечена, если мы отступим, найдутся люди, которые заполнят вакуум, русские и китайцы видят это, и используют все свои возможности". "Мы думаем, что это представляет риск для свободолюбивых стран, таких, как Исландия и Америка", - сказал М.Помпео, добавив, что Россия и Китай стремятся "доминировать" в регионе.

Дж.Фогго отметил: "Мы наблюдаем активность китайцев и русских. Но русские считают Арктику своим владением. А она является международным регионом, именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась открытой и свободной".