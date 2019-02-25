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25.02.2019
Интерфакс-АВН

В ФСВТС сообщили об обсуждении технических аспектов СП по производству в Индии вертолетов Ка-226Т

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Вертолет Ка-226Т
Кабина пилотов вертолета Ка-226Т.
Источник изображения: Александр Младенов / AERO

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Согласование юридических вопросов по совместному предприятию (СП) для производства в Индии легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т находится в финальной стадии, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Что же касается совместного предприятия по производству вертолетов Ка-226Т, СП продолжает переговоры с министерством обороны Индии по технической части будущего контракта", - заявил А.Пунчук.

"Одновременно с этим в финальной стадии находится согласование необходимых для функционирования СП в Индии юридических вопросов", - сказал он.

Соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году.

Согласно документу, холдинг "Вертолеты России" организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 машин будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолетов и обеспечение их технического сопровождения.

В настоящее время данный контракт общей стоимостью $1 млрд пока не заключен.

Как сообщалось, производство Ка-226Т для индийского заказчика на первом этапе будет осуществляться в Улан-Удэ, а затем поэтапно перенесено на площадку совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Helicopters Limited в Индии. В настоящее время Ка-226Т производится на Кумертауском авиационном предприятии (КумАПП) в Башкирии.

В июне 2018 года в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" сообщили о начале производства в Улан-Удэ опытных образцов Ка-226Т для Индии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием.

22.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
КумАПП
ФСВТС РФ
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