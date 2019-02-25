Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами

Строящийся на ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина" для Египта боевой вертолет Ка-52, оснащенный оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52. Арсеньев (Приморский край), 07.03.2017.

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Переговоры о поставках разведывательно-ударных Ка-52 "Аллигатор" ведутся со многими странами, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Коллеги из Рособоронэкспорта ведут переговоры со многими странами, эта работа не прекращается", - заявил А.Богинский.

Как сообщалось, Россия выполняет контракт на поставку Египту 46 вертолетов Ка-52. В мае 2018 года источник "Интерфакса" сообщил, что до конца месяца Россия поставит в Египет около 20 "Аллигаторов". Он напомнил, что в 2017 году Египту была передана партия из 15 вертолетов.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Экспортный вариант Ка-52 является модификацией серийного боевого вертолета. В отличие от базовой модели "Аллигатор" для иностранного заказчика изготовлен с использованием антикоррозионных материалов и обладает усиленной конструкцией фюзеляжа. На нем установлены новые стойки шасси и колеса, рассчитанные на увеличенную взлетную массу вертолета.

На Ка-52 в экспортном исполнении установлен новый бортовой комплекс обороны и прицельная станция, которая обеспечивает большую дальность обнаружения и распознавания целей. Также вертолет оснащен обновленным комплексом бортового оборудования, системой объективного контроля, усовершенствованной цифровой системой видеорегистрации, а также новой системой охлаждения, обеспечивающей работу вертолета в условиях жаркого климата.