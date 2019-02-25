Результаты расследования: испанская ракета улетела из-за необычной ошибки пилота, угрозы не было (Postimees, Эстония)

В Эстонии завершено расследование падения ракеты «воздух-воздух» с испанского истребителя, задействованного в учениях НАТО на Балтике. По мнению экспертов, инцидент произошел из-за необычной ошибки пилота и не представлял опасности для самолетов гражданской авиации.

Межведомственная следственная группа, созванная министром обороны Эстонии Юри Луйком, завершила расследование инцидента, произошедшего 7 августа прошлого года с выпущенной в ходе выполнения учебных маневров с борта испанского истребителя ракетой AMRAAM класса "воздух-воздух".

Следственная группа, сформированная из представителей Министерства обороны, Lennuliiklusteeninduse AS и Центра дознания в сфере безопасности полетов, расследующего несчастные случаи, имевшие место в ходе полетов гражданской авиации, дала исчерпывающую оценку системы безопасности гражданской авиации во время проведения учебных полетов военной авиации и считает действующие на данный момент правила совершения учебных полетов военной авиации Эстонии и НАТО достаточными.

По словам руководителя следственной группы, вице-канцлера Министерства обороны Меэлиса Ойдсалу, при сотрудничестве с экспертами по безопасности полетов гражданской авиации Эстонии было установлено, что причиной инцидента стала не системная ошибка, а необычная ошибка пилота. "Инцидент не стал причиной возникновения угрозы для полетов гражданской авиации, поскольку на время проведения учебных полетов коридоры для гражданских самолетов всегда устанавливаются в стороне от зон совершения учебных полетов", - сказал Ойдсалу.

Следственная группа встретилась в октябре прошлого года с посетившими Эстонию представителями Сил обороны Испании и получила подробный обзор обстоятельств происшествия. "Сотрудничество с учреждениями Испании и командованием воздушных операций НАТО во время расследования было очень деловым; обе стороны очень серьезно отнеслись к происшествию", - заметил Меэлис Ойдсалу. Ни выпущенную ракету, ни ее осколки пока найти не удалось.

Eсли кто-либо обнаружит предполагаемые части ракеты, то, согласно закону, будет должен немедленно уведомить об этом Центр тревоги по телефону 112, поскольку речь может идти о детали, по-прежнему представляющей угрозу, которую ни в коем случае нельзя ни исследовать самостоятельно, ни прикасаться к ней. Боевое патрулирование воздушного пространства стран Балтии по-прежнему необходимо. НАТО серьезно относится к охране воздушных границ Эстонии, а это означает, что участвующие в воздушном патрулировании самолеты находятся в постоянной боевой готовности, т.е. во время учений или выполнения учебных полетов готовы непосредственно перейти к выполнению боевой задачи.

Миссия НАТО в целом была успешной, и она укрепляет нашу безопасность. Миссия НАТО по воздушному патрулированию началась в 2004 году, а с 2014 года полеты военной авиации выполняются не только с аэродрома в Шяуляе (Литва), но и с Эмари. Испания является важным союзником: ее истребители пять раз участвовали в Балтийском воздушном патрулировании, чем внесли свой вклад в защиту воздушного пространства Эстонии. Происшедший инцидент никоим образом не влияет на оборонное сотрудничество между Испанией и Эстонией.

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