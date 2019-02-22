Демократы в Палате представителей требуют от Трампа раскрыть всю информацию о переговорах с КНДР

Вашингтон. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Конгрессмены-демократы в Палате представителей США в письме, адресованном американскому президенту Дональду Трампу, потребовали от него дать полный отчет о переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном, сообщает в четверг издание The Hill.

Письмо направлено председателями комитетов по международным делам, по разведке и по вооруженным силам Палаты представителей - конгрессменами Элиотом Энгелом, Адамом Шиффом и Адамом Смитом.

"Нет никакого юридического основания, чтобы не иметь возможности организовывать регулярные брифинги для высокопоставленных лиц из соответствующих комитетов, юрисдикция которых касается столь важного вопроса нашей национальной безопасности (как КНДР - ИФ)", - говорится в письме.

"Более того, наша способность дать обзор политики США в отношении КНДР, ради народа Америки, нецелесообразным образом ограничена нежеланием вашей (Д.Трампа - ИФ) администрации поделиться информацией с Конгрессом", - отмечается в нем.

Конгрессмены потребовали от госсекретаря США Майка Помпео в течение недели после завершения второго саммита США-КНДР проинформировать всех членов Палаты представителей о результатах как первого, так и второго саммита.

Также конгрессмены обвинили администрацию США в неспособности предоставить Конгрессу достаточный доступ к разведданным, касающимся ядерной программы КНДР, и составить доклад по северокорейской ядерной программе, как этого требует закон.

Э.Энгел, А.Шифф и А.Смит выразили сомнения в стремлении лидера КНДР Ким Чен Ына добиться денуклеаризации и упомянули оценки директора Нацразведки США Дэна Коутса в отношении КНДР: в январе Д.Коутс в ходе слушаний в комитете по делам разведки Сената США заявлял, что Северная Корея вряд ли откажется от ядерного оружия.

"Мы растеряны и обеспокоены нарастающим разрывом между оценками разведывательного сообщества и заявлениями вашей администрации о действиях Ким Чен Ына, его обязательствах и намерениях", - говорится в письме.

Ранее президент США Д.Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

Накануне США Д.Трамп также заявил, что США будут сохранять санкции против КНДР до тех пор, пока Пхеньян не предпримет значимые действия в области денуклеаризации.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.