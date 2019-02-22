Египетский спутник Egyptsat-A вывели на целевую орбиту
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Египетский спутник Egyptsat-A, запущенный в четверг с космодрома Байконур, выведен на целевую орбиту. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.
"Аппарат выведен на целевую орбиту, телеметрия идет. Во время выведения были погрешности, но все штатно", - сказали в госкорпорации.
21.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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