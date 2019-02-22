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22.02.2019
ТАСС

Египетский спутник Egyptsat-A вывели на целевую орбиту

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Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Египетский спутник Egyptsat-A, запущенный в четверг с космодрома Байконур, выведен на целевую орбиту. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Аппарат выведен на целевую орбиту, телеметрия идет. Во время выведения были погрешности, но все штатно", - сказали в госкорпорации.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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