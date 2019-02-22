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22.02.2019
Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Армении считает российское военное присутствие фактором сохранения стабильности в Закавказье

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Военнослужащие ВС РФ
Разведчики российской военной базы в Армении осваивают азы альпинистской подготовки.
Источник изображения: МО РФ

Ереван. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Военное присутствие России в кавказском регионе является сдерживающим фактором, препятствующим возобновлению боевых действий, заявил в четверг министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Личный состав 102-й российской военной базы в Армении неоднократно подтверждал высокую боеготовность. Российское военное присутствие в кавказском регионе коллективной безопасности является сдерживающим фактором, препятствующим возобновлению боевых действий в регионе и способствующим сохранению региональной стабильности и безопасности", - сказал Д.Тоноян на приеме в посольстве РФ в Ереване по случаю Дня защитника Отечества.

Он особо отметил важность армяно-российских государственных соглашений о создании объединенной региональной системы ПВО в кавказском регионе коллективной безопасности и об объединенной группировке войск Армении и России, "значимость которых трудно переоценить, благодаря которым армянско-российское присутствие в регионе существенно возросло".

"В ходе моего визита в Москву 7-9 февраля с министром обороны России мы подписали ряд документов, направленных на практическую реализацию указанных в соглашениях положений", - отметил Д.Тоноян.

Он также заявил о "качественно новом уровне отношений в оборонной сфере с Россией". "Это является дополнительным импульсом дальнейшего развития стратегических отношений с Россией", - сказал Д.Тоноян.

Глава Минобороны Армении поблагодарил российских коллег за оперативное решение вопросов всестороннего обеспечения армянской гуманитарной миссии в Сирии и доставку специалистов к месту дислокации.

"Особо хочу отметить работу российских пограничников. Личный состав Погрануправления ФСБ РФ в Армении достойно решает возложенные задачи совместно с армянской стороной", - отметил Д.Тоноян.

В свою очередь посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что в современном мире важно иметь надежную поддержку союзных государств. "Благодаря крепким отношениям между союзниками становится возможным решать серьезные вопросы, обеспечивать мир и безопасности", - сказал он.

По словам посла, российско-армянское военное сотрудничество уверенно развивается. "Россия поставляет новейшие образцы вооружения и техники. Также высоко оцениваем участие Армении в гуманитарной миссии в Сирии, что в очередной раз подтверждает союзнический, особый характер наших отношений", - заявил С.Копыркин.

21.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Армения
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
22.02.2019 09:29
Это так,только платить за присутствие русских войск должна Армения России,а не наоборот...
+1
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