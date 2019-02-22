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22.02.2019
Интерфакс-АВН

Компания "Джадара" презентовала на выставке в Абу-Даби робототехнический гранатометный комплекс и новый прицел

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Самоходный вариант противотанкового ракетного комплекса Terminator
Самоходный вариант противотанкового ракетного комплекса Terminator с двухзарядным боевым модулем на шасси автомобиля Toyota Land Cruiser, представленный иорданской компанией Jadara Equipment and Defence Systems, в экспозиции выставки SOFEX-2018. Амман, май 2018 года.
Источник изображения: Patrick Allen / Jane's

Абу-Даби (ОАЭ). 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Дистанционно управляемый боевой модуль QUAD JADARA TERMINATOR и ряд других разработок впервые представила на завершающейся в четверг в ОАЭ оружейной выставке IDEX-2019 компания "Джадара", сообщил "Интерфаксу" директор московского представительства компании Юрий Кашко.

"Дистанционно управляемый боевой модуль QUAD JADARA TERMINATOR оснащен четырьмя пусковыми установками ПТРК "Джадара Терминатор" и пулеметом калибра 7,62 мм. Данная система может быть наземного и мобильного базирования с выносным пультом управления с расстояния до 300 метров", - сказал Ю.Кашко.

Он отметил, что данный боевой модуль имеет небольшой вес и может устанавливаться как на легкобронированную технику, так и на обычные автомобили типа "Пикап". Новый робототехнический гранатометный комплекс позволяет вести огонь дистанционно, при этом оператор может находиться на большом расстоянии от комплекса, в укрытии.

По словам Ю.Кашко, кроме того, компания "Джадара" впервые демонстрирует на выставке в Абу-Даби новейший цифровой прицельный комплекс.

"Особенностью этого комплекса является то, что в нем применяются HD камеры вместо обычного оптического канала, используемого в прицелах первого поколения. Это позволяет увеличить разрешение, уменьшить габариты и увеличить угол зрения, что улучшает обзор поля боя оператором. Как итог существенно повышается эффективность боевого применения вооружения", - сказал Ю.Кашко.

21.02.2019
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