Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту

Независимо от того, появятся ли у Турции истребители F35-B, авианосец Anadolu станет одним из самых важных кораблей за всю историю турецкого флота. То, в каких миссиях ему придется поучаствовать, во многом зависит от будущих политических решений правительства Турции: насколько в тесных отношениях с США она останется, как будут регулироваться проблемы между Турцией и Грецией, как будет общаться с Россией. "Анадолу" сможет стать ценным участником в решении любого из этих вопросов.

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В течение двух лет ВМС Турции получат TCG Anadolu – крупнейший боевой корабль в составе турецкого флота. Но будущее "Анадолу" во многом определит характер отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Корабли типа Juan Carlos I

"Анадолу" - это четвертый корабль, построенный по образцу и подобию десантного корабля-авианосца "Хуан Карлос", который был введен в эксплуатацию испанскими ВМС в 2010 году. Австралийские корабли того же проекта Canberra и Adelaide появились в австралийском флоте в 2014 и 2015 годах. Испанская судостроительная компания Navantia выиграла контракт на строительство в сотрудничестве с турецкой фирмой Sedef Shipbuilding Inc. Испанцы сконструировали будущий "Анадолу" и провели все необходимые проверки конструкции, а их турецкие коллеги согласовали и организовали строительство на территории Турции. Корабль будет готов к испытаниям в 2022-м году.

Anadolu будет обладать водоизмещением в 28000 тонн при полной загрузке, длина - 230 метров, скорость 21 узел (39 км/ч). Изначально "Анадолу" задумывался как десантный корабль, однако позже было принято решение оборудовать его авианесущей платформой, совместимой с истребителями F-35B. Испанский "Хуан Карлос" интегрирован с самолетами AV-8B Harrier II, дизайн которых скоро будет отмечать свое сорокалетие. Если Испания закупит F-35B, то "Хуан Карлос" будет модернизирован под новые истребители. Два австралийских корабля предназначены только для десантных операций, хотя вскоре Австралия может также их модифицировать под F-35B.

По предварительной информации, "Анадолу" можно будет использовать в двух вариантах – как десантно-грузовой-авианесущий (упор на авиакрыло) и в большей степени именно десантный корабль. В первом случае на корабле можно будет разместить до двенадцати F-35B. Так или иначе, до сих пор никто не знает наверняка, достанутся ли Турции истребители.

Почему турецкие F-35B под угрозой?

Вряд ли Турция захочет выкупить у Испании устаревшие Harriers, так что роль "Анадолу" напрямую зависит от F35-B. Интерес ВМС Турции к этим истребителям объясняется в том числе и тем, что турки хотели бы использовать "Анадолу" как десантно-грузовой корабль. К тому же, Турция принимает участие в проекте по созданию истребителей типа F-35.

Основная проблема для Турции заключается в обострении отношений между Вашингтоном и Анкарой. Во-первых, никто не хочет забывать о попытке свергнуть режим президента Турции Реджепа Эрдогана в 2016-м году и о разнице во взглядах на сирийский конфликт. Во-вторых, Турция демонстрирует свою заинтересованность в покупке российских систем ПВО С-400, что идет вразрез с американским санкционным режимом против России.

В-третьих, Соединенные Штаты до конца не уверены, хотят ли они позволить Турции настолько сильно увеличить ее экспедиционные возможности. Уже неоднократно возникали слухи, что Lockheed Martin и ВВС США обсуждали исключение Турции из проекта F-35.

Будущие миссии "Анадолу"

"Анадолу" значительно расширит возможности Турции в Черном и Средиземном морях. Несмотря на потепление между Россией и Турцией, "Анадолу" станет одним из главных натовских кораблей в Черном море, даже если на нем не будет истребителей. Если же Анкара продолжит портить отношения со странами Североатлантического альянса, то "Анадолу" может стать серьезной угрозой безопасности Греции.

В любом случае, "Анадолу" позволит Турции принимать активное участие в спасательных и гуманитарных операциях в регионе.

По материалам Телеграм-канала

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