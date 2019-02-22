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22.02.2019
Интерфакс-АВН

Источники сообщили о решении Минобороны РФ отказаться от серийной закупки вертолетов Ми-28НМ

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Ми-28НМ
Ударный вертолет "Ночной охотник" Ми-28НМ.
Источник изображения: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Минобороны России решило отказаться от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ из-за цены, сообщили "Интерфаксу" в четверг несколько военных источников.

"Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг "Вертолеты России" отказался принимать условия Минобороны", - сообщил один из собеседников агентства

По его словам, Минобороны РФ на протяжении более чем трех месяцев осуществляло подготовку к заключению государственного контракта с холдингом "Вертолеты России", однако в последний момент стороны не смогли прийти к согласию относительно цены контракта.

По словам источника, контрактом предусматривалась поставка в войска серийной партии ударных вертолетов Ми-28НМ.

В свою очередь источник в Воздушно-космических силах России заявил "Интерфаксу", что отказ от закупки Ми-28НМ не скажется на боеспособности армейской авиации.

"На сегодняшний момент успешно завершается опытно-конструкторская работа по модернизации поставленных ранее вертолетов Ми-28", - сказал он.

"Вместо затратных закупок новых вертолетов у холдинга "Вертолеты России", есть возможность провести модернизацию имеющихся "Ночных охотников" с доведением их основных характеристик до уровня Ми-28НМ или проработать вопрос соответствующего увеличения закупок вертолетов Ка-52", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием холдинга "Вертолеты России" по поводу решения Минобороны РФ.

Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой версией вертолета начались в 2009 году. Сообщалось, что он будет оснащен принципиально новым локатором, который позволит вести круговой обзор, а также новое высокоточное оружие, современную систему управления и "стеклянную кабину", в которой практически нет механических приборов и классических панелей управления.

Первая партия модернизированных "Ночных охотников" Ми-28НМ в апреле будет передана Минобороны РФ, сообщил журналистам 11 февраля глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

15 февраля прошлого года А.Богинский сообщил в интервью "Интерфаксу", что модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" проходит государственные совместные испытания.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
22.02.2019 08:54
Отработали вариант для модернизации строевых машин, тоже не плохо...
+1
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