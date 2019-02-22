Минобороны Индии одобрило производство 155-мм гаубиц "Дхануш"

ЦАМТО, 21 февраля. Индийское государственное управление оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board) 18 февраля получило официальное разрешение СВ и МО Индии на производство 114 ед. 155-мм буксируемых гаубиц FH-77B "Дхануш" с увеличенной длиной ствола 45 калибров для СВ Индии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на официальные источники, заказ Министерства обороны на серийное производство будет выполняться на фабрике артиллерийских орудий GCF (Gun Carriage Factory) в Джабалпуре. GCF будет отвечать за завершающую сборку гаубиц. Подразделения OFB в Калькутте и Канпуре, наряду с другими производителями из государственного и частного сектора, будут поставлять соответствующие компоненты, включая ствол и различные сборочные узлы.

FH-77B "Дхануш" представляет собой усовершенствованную версию 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B с длиной ствола 39 калибров производства шведской компании AB Bofors (сейчас BAE Systems).

Ожидается, что производство первых 36 орудий будет завершено к декабрю этого года, а еще 48 орудий планируется поставить к 2020 году. Остальные 30 гаубиц должны быть переданы СВ Индии к 2022 году.

Представители GCF утверждают, что на текущий момент 81% компонентов "Дхануш" поставляются национальными компаниями, а в итоге доля индийских компонентов вырастет до 90%.

МО выдало разрешение на производство 18 февраля после завершения оценки результатов проведенного в июне 2018 года OFB и СВ Индии последнего раунда испытаний "Дхануш". Как сообщал ЦАМТО, 2-7 июня 2018 года батарея из шести гаубиц "Дхануш" произвела 50 выстрелов в регионе Похран по мишеням на дальности 38 км. Ранее в течение трехлетнего периода каждое из шести орудий произвело по 3600 выстрелов в различных условиях Индии.

Как сообщал ЦАМТО, OFB (Ordnance Factory Board) получило технологию производства орудий в рамках подписанного с компанией Bofors в 1987 году контракта на закупку 410 155-мм гаубиц FH-77B с длиной ствола 39 калибров. Предусмотренный контрактом опцион предусматривал сборку по лицензии до 1000 гаубиц и поставку боеприпасов для них. Из-за коррупционного скандала, в который были вовлечены представители военно-политического руководства Индии, лицензионное производство так и не началось. Расследование коррупционного скандала продолжалось 25 лет, и было официально объявлено закрытым только в начале марта 2012 года без предъявления каких-либо обвинительных заключений. Завершение расследования позволило Министерству обороны возобновить проект производства и изготовить на предприятии CGF опытные образцы модернизированной 155-мм буксируемой гаубицы с увеличенной длиной ствола 45 калибров.

Стоимость размещенного в 2012 году заказа на 114 орудий для оснащения 6 артиллерийских полков оценивается в 12,6 млрд. рупий. Стоимость одной гаубицы составляет около 145 млн. рупий (2,15 млн. долл.).

Как отметили представители СВ Индии, более длинный ствол, а также разработанная национальными компаниями электронная система прицеливания улучшают характеристики гаубицы по сравнению с базовой версией FH-77B. Гаубица оборудована инерциальной системой навигации и бортовым баллистическим вычислителем.

По информации OFB, максимальная дальность стрельбы "Дхануш" составляет 38 км, что на 11 км превышает показатель импортированной FH-77B.

OFB ожидает получения от СВ Индии дополнительного заказа на 300 орудий "Дхануш" в случае, если опыт эксплуатации первых модернизированных гаубиц будет положительным.