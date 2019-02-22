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22.02.2019
ТАСС

Команда из двух женщин-астронавтов совершит выход в открытый космос

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Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото
Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "Российские космические системы"

В ходе полета одна из них выполнит несколько научных экспериментов и экспериментов по робототехнике

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Астронавт NASA Кристина Кох сообщила о своем запланированном выходе в открытый космос вместе с находящейся сейчас на МКС другой американкой Энн Макклейн.

"Мы действительно назначены на выход в открытый космос", - сказала она в четверг журналистам на предполетной конференции в Звездном городке.

Астронавт подчеркнула, что также она готова выполнить эту задачу с любым из членов экипажа. Кроме того, в ходе полета Кох будет выполнять ряд научных экспериментов и экспериментов по робототехнике.

Россиянин Алексей Овчинин также рассказал, что в ходе его орбитальной командировки должен состояться выход в открытый космос по российскому сегменту МКС, запланированный на май.

"Я считаю, что наиболее интересной задачей для меня будет выход в открытый космос. У нас много задач предстоит, которые мы должны будем выполнить: мы будем снимать много оборудования, которое стояло на экспонировании. Потом будем возвращать его на Землю. Здесь на Земле будут смотреть, как прошел эксперимент, какие материалы не подверглись воздействию факторов космического полета, какие подверглись. Это даст толчок к дальнейшему производству космической техники", - сказал он.

Старт корабля "Союз МС-12" с интернациональным экипажем на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. Согласно программе полета Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и Кох проведут на орбите 204 суток.

21.02.2019
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принадлежат ТАСС
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