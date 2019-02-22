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22.02.2019
Военное обозрение

В РФ ужесточат правила допуска граждан к работе с секретными документами

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Существующие ныне правила, регламентирующие допуск граждан к работе с секретными документами, может быть серьезно ужесточено, сообщают Известия.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

В правительство поступил проект постановления "О внесении изменений в "Инструкцию о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне"". Документ разрабатывался специалистами ФСБ при участии экспертов Минобороны и других силовых ведомств.

Сегодня к работе с секретными документами не допускаются граждане, обвиняемые в совершении преступлений против государственной власти, таких как шпионаж, госизмена, вооруженные мятеж, диверсия, превышение должностных полномочий, взятка и др.

Проект же предлагает лишить допуска к секретным документам граждан, обвиняемых в любом умышленном преступлении, а также в преступлении против госвласти, совершенном по неосторожности. Не поможет и прекращение уголовного дела по амнистии – со дня его прекращения должно пройти время, равное сроку давности, предусмотренному за такие преступления.

Допуск к гостайне имеет довольно широкий круг лиц, в том числе военнослужащие, сотрудники силовых структур, судьи, госслужащие, сотрудники оборонной промышленности и другие. Всего речь идет о нескольких миллионах граждан.

В основном эксперты приветствуют изменения, однако указывают на трудности, связанные с их применением.

До решения суда человека нельзя считать виновным в совершении преступления. А согласно проекту, гражданину без приговора может быть отказано в реализации его конституционного права,

пояснил учредитель ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

Теоретически такой запрет на допуск к секретным документам можно обжаловать в суде. Но как будет складываться судебная практика по этому вопросу, сказать пока трудно, отметил в свою очередь юрист Алим Бишенов.

21.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
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