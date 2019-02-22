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22.02.2019
ТАСС

Первый на Черноморском побережье комплекс для подготовки водолазов открыли в Новороссийске

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Источник изображения: © Гулия Керлин/ТАСС

В церемонии открытия принял участие командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников

НОВОРОССИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Первый учебно-тренировочный комплекс Черноморского флота для отряда по борьбе с подводными диверсантами ввели в эксплуатацию на территории Новороссийской военной морской базы, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы хотим открыть учебно-тренировочный комплекс со штабом и общежитием, чтобы обеспечить боевую подготовку в любую погоду, в любое время года", - сказал в ходе открытия комплекса командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Учебно-тренировочный комплекс включает в себя бассейн, комплекс водоподготовки и химической очистки, барокомплекс и оборудованные учебные классы для подводников. Также были введены в эксплуатацию здание штаба и общежитие для личного состава.

Кроме того, 52 человека на военной морской базе в Новороссийске вступили в ряды Всероссийского детско- юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". По словам Дворникова, "Юнармия" в Южном военном округе объединяет более 60 тыс. юношей и девушек.

На сегодняшний день в Новороссийске создано 30 юнармейских отрядов, в которые вступили уже более трех тысяч молодых людей. В Краснодарском крае около 15 тыс. юнармейцев.

Также в четверг была открыта Аллея славы Героев Советского Союза Новороссийской военно-морской базы.

21.02.2019
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принадлежат ТАСС
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