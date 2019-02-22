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22.02.2019
Военное обозрение

Пентагон проводит конференцию "по безопасности" в Ташкенте

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В гостиничном комплексе "Hyatt Regency Tashkent" (столица Узбекистана) проходит конференция руководителей генштабов стран Центральной и Южной Азии. Основными темами конференции являются: поддержание безопасности в регионе, стабилизация обстановки в Афганистане, борьба с терроризмом, киберпреступность, распространение наркотиков.

Источник изображения: пресс-служба Минобороны Узбекистана

Эти темы можно было бы рассматривать всерьёз, если не одно НО.

Организатором конференции является Центральное командование США (CENTCOM), что настораживает как минимум очередным фактом активности США у границ России. Не добившись стабилизации обстановки в Афганистане за 17 лет военной операции, США решили поговорить на такую тему за пределами этого государства. Также стоит отметить, что за годы нахождения войск США в Афганистане объёмы производства наркотиков в этой стране выросли более чем в 25 раз!

В конференции задействованы руководители генеральных штабов вооруженных сил Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана, а также первый заместитель начальника генерального штаба ВС Кыргызстана. В рамках мероприятия выступит министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов. Отдельные руководители делегаций в ходе конференции проведут двусторонние встречи по основным темам. Также запланировано знакомство членов делегаций с инфраструктурой и образовательным процессом Академии Вооруженных Сил республики Узбекистан.

CENTCOM или USCENTCOM (англ. United States Central Command) - это объединённое командование в составе Вооружённых сил США, которое занимается планированием и проведением операций американскими войсками в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

В настоящее время Центральное командование осуществляет руководство всеми военными операциями США в Ираке и Афганистане. Также в зону ответственности CENTCOM входят территории 21 страны.

21.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Афганистан
Ирак
Казахстан
Киргизия
Пакистан
Россия
США
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
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