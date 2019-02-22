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22.02.2019
Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" в суде пытается возместить ущерб за порчу ракет С-400 для Китая

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C-400
C-400.
Источник изображения: militarynews.ru

Ракеты от С-400 для Китая были повреждены по вине компании-перевозчика, "Рособоронэкспорт" в судебном порядке пытается возместить ущерб за порчу, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель госкорпорации "Ростех".

"В данном случае изготовитель уже начал получать страховое возмещение за груз, поврежденный по вине компании-перевозчика. Иск "Рособоронэкспорта" также связан с возмещением причиненного ущерба",- сообщили в Ростехе.

Там отметили, что при подобных поставках каждая партия техники страхуется на полную стоимость.

"Рособоронэкспорт" подтвердил подачу иска в связи с повреждениями ракет для Китая.

"Иск подан. Мы не комментируем эту информацию. Все подробности есть на сайте Арбитражного суда Москвы", - сообщил "Интерфаксу" в четверг официальный представитель "Рособоронэкспорта".

Согласно сайту суда, "Рособоронэкспорт" подал два иска к ООО "БАЛТИК ТРАНС-ПОРТ" о взыскании в общей сложности убытков в размере 164,6 млн долларов и 1,79 млн евро фрахта.

Оба иска приняты к производству и назначены к рассмотрению. Согласно сайту суда, оно пройдет в закрытом режиме.

По информации суда, третьими лицами по делу выступают ООО "СК "Независимая страховая группа" и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"Интерфаксу" не удалось получить комментарий ООО "БАЛТИК ТРАНС-ПОРТ" по поводу иска. Согласно сайту, это частная компания, основанная 2014 году.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами "БАЛТИК ТРАНС-ПОРТ" являются Евгений Рогозин и Александр Малахов (по 50%). Уставный капитал компании составляет 25 тыс. рублей, выручка за 2017 год - 1,1 млрд рублей, чистая прибыль - 20,7 млн руб.

Как сообщалось, Китай стал первым иностранным покупателем систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Контракт был подписан в 2014 году. Планируется, что поставки С-400 Китаю завершатся до 2020 года.

Ранее в ФСВТС России сообщили, что в декабре 2017 года часть оборудования, направленного в Китай в рамках контракта, была повреждена. Из порта Усть-Луга в Ленинградской области вышло судно, которое попало в сильный шторм в районе пролива Ла-Манш.

"Действительно, в конце декабря 2017 года при поставке части вспомогательного оборудования по данному контракту произошло чрезвычайное происшествие: наше судно попало в шторм. Случай был признан страховым, и вопрос по нему сейчас решается в рабочем режиме. Что же касается влияния данного происшествия на ход исполнения контракта, китайские партнеры получат все недостающее оборудование в кратчайшие сроки", - заявлял в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Китай получит новые ракеты к С-400 взамен повреждённых при транспортировке, сообщил 18 февраля в Абу-Даби глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Контракт давно подписан. Мы должны уже были всё поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Вынуждены были эти все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые", - сообщил С.Чемезов.

С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
ОАЭ
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Ростех
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Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
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