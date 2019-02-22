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22.02.2019
ТАСС

На долю России в 2018 году пришлось 30% убытков мирового рынка космического страхования

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Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

В прошлом году произошли две крупные космические аварии - потеря аппарата "Ангосат" и авария "Союза МС-10"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Убытки страховщиков, работающих с российской космической отраслью, составили в 2018 году $189 млн из общемировых в этом направлении $589 млн. Об этом сообщила советник гендиректора Роскосмоса по страхованию Валентина Ракитина на международной конференции "Авиационное и космическое страхование в России".

"Восемь аварийных случаев [в 2018 году], но объективно два из них - российские. При этом в общей сумме убытков - $589 млн, российские убытки составляют чуть менее 30%. Это означает, что российский космос - далеко не самый главный драйвер убыточности", - сказала она.

В 2018 году в России произошли две крупные космические аварии: потеря космического аппарата "Ангосат" 5 января 2018 года (убыток страхового рынка составил $120 млн) и авария пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября (убыток $65 млн), следует из презентации Ракитиной.

21.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз ПКК
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