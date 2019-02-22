Первые бронетранспортеры Ares поступили в войска

Британская армия начала вооружаться новыми боевыми машинами.

Как сообщает Warspot со ссылкой на пресс-службу компании General Dynamics UK первые два бронетранспортера Ares переданы в войска.

Бронетранспортер Ares является одной из шести машин семейства Ajax, ранее известного как Scout SV. Ares позиционируется как бронетранспортер для сопровождения техники со специальным оборудованием. Основу семейства составляет одноименная боевая разведывательная машина Ajax. Кроме того, в линейку входят Athena (командно-штабная машина), Argus (инженерная разведывательная машина), Apollo (ремонтная машина) и Atlas (эвакуационная машина).

В рамках контракта с General Dynamics UK британская армия планирует получить 589 машин семейства Ajax. Новые бронетранспортеры являются унифицированной заменой семейства бронетехники CVR(T).

Демонстрация боевой машины Ajax