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22.02.2019
ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что отбор в российский отряд космонавтов пока не начался

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Владимир Устименко
Владимир Устименко.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Официальный представитель корпорации Владимир Устименко отметил, что документы находятся в стадии проработки условий и положений

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Новый отбор в российский отряд космонавтов пока еще не начался, сообщил в четверг ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Отбора пока нет. Документы находятся в стадии проработки условий и положений", - сказал Устименко.

В российском Центре подготовки космонавтов также сообщили ТАСС, что отбора в отряд сейчас нет.

Последний отбор в отряд космонавтов начался в 2017 году и завершился в 2018 году. В рамках конкурса было подано более 400 заявок от желающих попасть в отряд, но в итоге отбор прошли лишь несколько человек. В Роскосмосе ранее сообщали, что новый отбор в отряд может начаться весной 2019 года.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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