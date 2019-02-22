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22.02.2019
Интерфакс-АВН

Эксперт сообщил о способности российского флота поразить "Цирконами" командные пункты на территории США

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Гиперзвуковой блок
Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Российский флот из Западной Атлантики и Восточной части Тихого океана сможет уничтожить новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон" так называемые "центры принятия решения" на территории США, сообщил контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

"Если учесть, что количество надводных кораблей и подводных лодок с "Цирконами", несущих боевую службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, может составить два-три корабля на каждом направлении, имеющих на борту около 40 ракет, то можно не сомневаться, что указанные центры будут гарантированно поражены", - сказал он журналистам.

"Если носитель с ракетами "Циркон" будет находиться на удалении полутысячи километров от береговой черты, то достичь объекты поражения в прибрежной полосе на глубине не менее 500 километров ракеты смогут за 5 минут. Что можно сделать за это время? В лучшем случае обнаружить летящие к цели ракеты, но никак их не перехватить. Такая гиперзвуковая система как "Циркон" практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет", - заявил контр-адмирал.

По словам В.Хмырова, центр принятия решения - ключевой элемент системы управления ударными группировками, в частности, ракетными системами, которые США могут разместить в Европе после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Сегодня США уже разместили в Румынии унифицированные пусковые установки MK41, аналогичные системы развертываются в Польше. Эти установки приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk", - сказал контр-адмирал.

По его словам, развертываемые в Европе ракетные комплексы - американские, и управлять ими будут из центров принятия решений, размещенных на территории американского континента.

В.Хмыров сказал, что США, размещая на территории своих союзников по НАТО огневые и информационные средства вблизи российских границ, на значительном удалении от своей территории, рассчитывают обезопасить себя.

"Американцы уповают на то, что в силу удаленности от российской территории в случае ответных действий Вооруженных сил РФ эти центры останутся недосягаемыми для отечественного высокоточного оружия большой дальности", - сказал В.Хмыров.

"Однако появление у России высокоточной крылатой ракеты "Циркон" с дальностью стрельбы более тысячи километров и летящей с гиперзвуковой скоростью в девять махов позволит создать угрозу поражения не только ракетам средней дальности, размещенным в Европе, но и обеспечить поражение ключевых элементов системы управления - центров принятия решений, расположенных вне европейского континента", - сообщил он.

"ЦИРКОН"

Накануне в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что новая российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

В.Путин сообщил, что применение ракеты "Циркон" предусмотрено "с морских носителей - серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр".

По имеющимся данным, гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

21 декабря 2018 года американский телеканал со ссылкой на источники, ознакомленные с данными американской разведки, сообщил о том, что Россия провела очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". По данным этих источников, начиная с 2015 года, Россия провела пять полноценных испытаний этой гиперзвуковой ракеты морского базирования.

Последнее по времени успешное испытание ракеты "Циркон" было проведено 10 декабря 2018 года, в ходе этого испытания она развила максимальную скорость в 8 Махов, или около двух миль в секунду.

ДРСМД

В послании Федеральному Собранию В.Путин заявил, что Россия в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - заявил он.

В.Путин обвинил США в том, что они использовали "надуманные обвинения" в адрес РФ, чтобы выйти из ДРСМД, а партнеров Вашингтона по НАТО назвал "подхрюкивающими сателлитами" США.

Скорость перспективных российских вооружений такова, что позволяет размещать их носители в нейтральных водах, нет необходимости в их базировании вблизи берегов того или иного государства, заявил В.Путин в среду на встречи с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров.

Президент РФ 2 февраля заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным. Москва приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

21.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Польша
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9М729
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