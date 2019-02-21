Путин: пусть западные партнеры посчитают скорость и дальность наших перспективных комплексов, здесь и превентивного удара не нужно

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Российская концепция применения ядерного оружия не подразумевает превентивного удара, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия - она не предусматривает применения превентивного удара. Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас", - сказал В.Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, речь идет о сопоставимых величинах, прежде всего по времени. "А, может быть, если у нас будет времени больше, то и превентивных ударов не нужно. В этой связи, и именно поэтому я и обратился к нашим партнерам, когда сказал, что "считать-то вы умеете?" Считать-то они умеют, пусть посчитают скорость наших перспективных комплексов, дальность их возможного применения", - сказал президент.

Выступая в среду с Посланием Федеральному Собранию, В.Путин посоветовал некоторым лицам из правящего класса США посчитать дальность и скорость российских перспективных систем вооружения и только потом принимать решения, которые могут создать дополнительные угрозы для России.

"Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Разумеется, это их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют", - сказал В.Путин.

Он добавил: "Умеют, наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны, и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России".

Безопасность РФ, подчеркнул президент, "будет надежно и безусловно обеспечена".