Войти
21.02.2019
ТАСС

Путин заявил, что его призыв к США посчитать скорость и дальность оружия РФ - не угроза

445
0
0
Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По словам президента, это предложение просчитать последствия

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его предложение США посчитать скорость и дальность перспективного российского оружия - это не угроза, а предложение просчитать последствия.

"Это же не угроза. Но если они нам создают такие угрозы, то они должны знать, что за этим последует, чтобы потом не говорили и не обвиняли нас в излишней агрессивности, или еще в чем-нибудь", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

США объявили о своем решении, российская сторона понимает последствия. "А мы им говорим: ребята, а вы посчитайте. Считать умеете? Посчитайте, прежде чем принять такое решение, которое создало бы для нас дополнительные угрозы", - отметил Путин.

По словам президента РФ, российская сторона в закрытом режиме уже говорила об этом американским партнерам. "Мы в закрытом режиме, по сути, по-честному им уже давно это сказали", - сказал президент.

Он добавил, что "там же взрослые люди сидят, считать-то умеют". "Пусть считают, и только после этого счета принимают соответствующие решения. Посмотрим", - заключил глава российского государства.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.12.2018
Меры стратегической безопасности
16.03.2018
Замминистра обороны: Россия в сфере новых военных технологий возродилась, как феникс
16.11.2015
О ноябрьской серии встреч Путина с ВПК: как Россия дальше будет "неприятно удивлять"
13.11.2015
Эксперт: создание РФ океанской системы "Статус-6" обесценит ПРО США
14.03.2008
Летайте самолетами Чемезова. "Ростехнологии" составят конкуренцию "Аэрофлоту"
03.04.2007
Раздел небес
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России