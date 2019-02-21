Мантуров и министр обороны Индии говорили о кооперации в сфере ВТС: истребителе МиГ-35 и вертолете Ка-226

Бангалор (Индия). 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр обороны Индии Нирмала Ситхараман обсудили развитие военно-технического сотрудничества, в том числе по истребителям МиГ-35 и вертолетам Ка-226.

"Взаимодействие в военно-технической сфере имеет особое значение для России и Индии. Наше сотрудничество уже перешло от простых отношений "покупатель-продавец" к многоплановому партнерству в разработке и производстве продукции военного назначения. Яркий пример совместных проектов - работа по заключению контракта на строительство фрегатов, часть из которых будет строиться на индийских верфях", - заявил Д.Мантуров по итогам встречи на полях авиакосмической выставки AeroIndia-2019.

В качестве наиболее перспективных направлений военно-промышленной кооперации он назвал проекты по локализации производства в Индии российских вертолетов Ка-226Т, а также дальнейшее участие РФ в поставках готовых военных самолетов и комплектов для их производства.

Кроме того, Д.Мантуров презентовал министру обороны Индии российский истребитель МиГ-35, отметив его конкурентные преимущества: уникальные технические характеристики и выгодную стоимость жизненного цикла по сравнению с аналогами, а также соответствие формату Make in India.

"В рамках программы по МиГ-35 мы предлагаем нашим партнерам широкую промышленную кооперацию, уже зарекомендовавшую себя при реализации программы Су-30 МКИ. Для новых поставок мы готовы внедрить новейший стандарт ППО - PBL (Performance Based Logistic), предполагающий комплексную ответственность поставщика за нормированные показатели исправности авиатехники", - отметил глава Минпромторга России.

Также на полях выставки в присутствии министра состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между холдингом "Вертолеты России" (входит в Ростех) и рядом индийских компаний. Стороны договорились проработать организацию производства в Индии агрегатов и комплектующих изделий для вертолета Ка-226Т.