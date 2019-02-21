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21.02.2019
ЦАМТО

Диверсификация производства ОПК продиктована рынком и временем

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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ЦАМТО, 20 февраля. Диверсификация производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России обусловлена временем и условиями рынка, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как напоминает агентство, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что надо "кровь из носа" наращивать производство гражданской продукции предприятиями ОПК. По его словам, нужно использовать сегодняшние возможности для диверсификации и наращивания выпуска гражданской продукции. Если приведена цифра по годам, надо кровь из носа выполнять эти задачи, сказал В.Путин в послании Федеральному собранию.

"Эта задача была поставлена ранее, в своем послании Федеральному Собранию президент ее подтвердил. Это делается для обеспечения финансовой и экономической устойчивости предприятий ОПК. Наличие, наряду с военной продукцией, возможности выпускать высокотехнологичную гражданскую продукцию или продукцию, которая может быть использована как двойные технологии, это сегодня требования рынка и времени. Любая западная корпорация в военной сфере развивается и в области производства гражданской продукции", – сказал И.Коротченко.

Он отметил, что речь идет не о примитивном выпуске "товаров широкого потребления" – кастрюль, духов и сковородок.

"Речь идет о том, чтобы имеющиеся компетенции ОПК были использованы, например, в гражданской авиации, управлении воздушным движением, чтобы предприятия могли, наращивая диверсификацию продукции, устойчиво двигаться вперед и повышать конкурентоспособность как свою, так и страны в тех передовых разработках, которые наш ОПК может дать гражданскому сектору экономики", – добавил И.Коротченко.

20.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
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